***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -2.936.428 -313.279 53.352.562 135.262.771 116.820.407 448.021.096 448.021.096Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-312.658 -312.658 -312.658Transferler9.968.968 106.851.439 -116.820.407 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.378 5.942 71.678.759 71.731.079 71.731.079Dönem Karı (Zararı)71.678.759 71.678.759 71.678.759Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)46.378 5.942 52.320 52.320Kar Payları-106.851.439 -106.851.439 -106.851.439Dönem Sonu Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -2.890.050 -307.337 63.321.530 134.950.113 71.678.759 412.588.078 412.588.078Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 63.321.530 134.950.113 69.460.568 411.109.344 411.109.344Transferler2.756.852 66.703.716 -69.460.568 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-615.083 -33.459 -42.828.764 -43.477.306 -43.477.306Dönem Karı (Zararı)-42.828.764 -42.828.764 -42.828.764Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-615.083 -33.459Kar Payları-34.730.284 -34.730.284 -34.730.284Dönem Sonu Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -2.823.404 -283.068 66.078.382 166.923.545 -42.828.764 332.901.754 332.901.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.847.679 -109.989.225Dönem Karı (Zararı)-42.828.764 71.678.759Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-42.828.764 71.678.759Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler82.019.676 63.164.660Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.144.004 21.114.311Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-100.235 -8.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-100.235 -8.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.301.838 2.738.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.270.014 2.175.465Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -90.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.031.824 652.540Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler42.351.828 19.492.865Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.328.566 -2.961.507Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 47.680.394 22.454.372Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.453.998 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 8.453.998 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 4.202.301 -492.026İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4.202.301 -492.026Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -2.285.331 20.098.876Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-48.727 220.629Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-48.727 220.629İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler38.242.131 -112.402.297Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.507.695 -22.396.616İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)19.006.169 -21.017.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.501.526 -1.379.313Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.819.239 -2.439.769İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-594.072 777.409İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.225.167 -3.217.178Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler26.678.495 -58.038.839Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.093.059 -20.592.958İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.552.837 -4.147.561İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.540.222 -16.445.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.339.918 -979.597Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.183.986 -7.529.154İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16 48İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.183.970 -7.529.202Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)444.335 -425.364Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları77.433.043 22.441.122Ödenen Temettüler-34.730.284 -106.851.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.346.070 -1.680.440Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.490.990 -23.898.468YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.878.218 -11.694.235Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri114.466 36.794Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri114.466 36.794Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-49.125.491 -8.678.541Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.746.224 -8.493.794Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-379.267 -184.747Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.720.955 -485.958Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar1.720.955 -485.958Ödenen Faiz-588.148 -2.566.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.420.995 145.536.274Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri657.695.932 863.074.027Kredilerden Nakit Girişleri257.802.758 645.383.737İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri12 246.401.500 217.690.290Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri12 153.491.674 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-679.530.004 -699.319.243Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -328.557.484 -599.609.153İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları12 -198.381.700 -99.710.090Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları12 -152.590.820 0Ödenen Faiz-51.915.489 -21.180.017Alınan Faiz5.328.566 2.961.507YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.451.534 23.852.814NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.451.534 23.852.814DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 89.122.550 81.720.615DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.671.016 105.573.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 14.671.016 89.122.550Ticari Alacaklar7 167.547.722 193.955.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 39.461.893 58.468.062İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 128.085.829 135.487.120Diğer Alacaklar5.421.901 2.984.405İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.361.972 2.227.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.059.929 757.132Stoklar8 78.964.678 105.643.173Peşin Ödenmiş Giderler9 1.807.032 1.957.703İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-9 650.929 1.191.556İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.156.103 766.147Diğer Dönen Varlıklar28.135 2.143.762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28.135 2.143.762ARA TOPLAM268.440.484 395.806.775TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR268.440.484 395.806.775DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.235.314 1.080.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.235.314 1.080.636Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 13.793.472 18.029.232Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 978.485 1.007.978Maddi Duran Varlıklar11 369.402.932 354.129.676Kullanım Hakkı Varlıkları11 574.248 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 47.962.799 39.274.542Peşin Ödenmiş Giderler9 2.689.457 4.410.412İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.689.457 4.410.412Ertelenmiş Vergi Varlığı19 11.969.855 9.530.752TOPLAM DURAN VARLIKLAR448.606.562 427.463.228TOPLAM VARLIKLAR717.047.046 823.270.003KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 121.500.368 304.841.002Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 25.575.349 18.093.208Ticari Borçlar7 30.067.796 50.160.855İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7 8.898.644 11.451.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 21.169.152 38.709.374Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.906.043 2.566.125Diğer Borçlar5.348.275 1.176.827İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 170.161 170.145İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.178.114 1.006.682Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.569.717 1.009.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.569.717 1.009.593Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.742.844 1.711.020Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.742.844 1.711.020Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler37.308 24.770İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler37.308 24.770ARA TOPLAM191.747.700 379.583.400TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER191.747.700 379.583.400UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 166.455.994 16.666.667Türev Araçlar8.453.998 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 102.924 218.713Uzun Vadeli Karşılıklar17.384.676 15.691.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.234.329 15.541.532Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 150.347 150.347TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER192.397.592 32.577.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER384.145.292 412.160.659ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar332.901.754 411.109.344Ödenmiş Sermaye15 143.235.330 143.235.330Sermaye Düzeltme Farkları15 2.599.733 2.599.733Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.106.472 -2.457.930Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.823.404 -2.208.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.823.404 -2.208.321Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-283.068 -249.609Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 66.078.382 63.321.530Yasal Yedekler66.078.382 63.321.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları166.923.545 134.950.113Net Dönem Karı veya Zararı-42.828.764 69.460.568TOPLAM ÖZKAYNAKLAR332.901.754 411.109.344TOPLAM KAYNAKLAR717.047.046 823.270.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 289.360.134 437.460.850 115.315.579 141.471.508Satışların Maliyeti16 -242.804.355 -305.774.246 -92.984.717 -108.321.290TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.555.779 131.686.604 22.330.862 33.150.218BRÜT KAR (ZARAR)46.555.779 131.686.604 22.330.862 33.150.218Genel Yönetim Giderleri-26.046.273 -18.878.673 -8.976.354 -6.535.055Pazarlama Giderleri-11.385.738 -8.612.964 -3.995.206 -3.219.111Araştırma ve Geliştirme Giderleri-56.874 -44.660 -19.674 -11.456Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 6.437.583 12.237.799 1.437.499 5.264.783Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.218.302 -3.922.554 -847.170 -1.583.978ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.286.175 112.465.552 9.929.957 27.065.401Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler84.274 35.546 45.609 11.849Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -220.629 0 -220.294Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -4.202.301 492.026 -1.021.949 -833.010FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.168.148 112.772.495 8.953.617 26.023.946Finansman Gelirleri18 15.289.244 44.603.413 1.696.035 31.759.882Finansman Giderleri18 -69.571.487 -65.598.273 -26.850.811 -44.935.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-45.114.095 91.777.635 -16.201.159 12.848.018Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.285.331 -20.098.876 2.238.805 -3.440.836Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 -18.008.170 0 -2.648.987Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.285.331 -2.090.706 2.238.805 -791.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-42.828.764 71.678.759 -13.962.354 9.407.182DÖNEM KARI (ZARARI)-42.828.764 71.678.759 -13.962.354 9.407.182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-42.828.764 71.678.759 -13.962.354 9.407.182Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,30000000 0,50000000 -0,10000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-802.313 63.914 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-768.854 57.972 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-33.459 5.942 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-33.459 5.942 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar153.771 -11.594 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler153.771 -11.594 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri153.771 -11.594 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-648.542 52.320 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.477.306 71.731.079 -13.962.354 9.407.182Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-43.477.306 71.731.079 -13.962.354 9.407.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795722BIST