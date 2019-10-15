***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSBOLU12115 ISIN KODLU ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 3.KUPON ÖDEMESİ VE 4.KUPON FAİZ ORANININ BELİRLENMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.01.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSBOLU12115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2018Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019 6,6338 26,61 29,39 3.316.900 Evet2 16.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 6,9668 27,64 30,63 3.483.400 Evet3 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 6,215 24,93 27,36 3.107.500 Evet4 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 4,3981 17,64 18,84 2.199.0505 14.04.2020 13.04.2020 14.04.20206 14.07.2020 13.07.2020 14.07.20207 13.10.2020 12.10.2020 13.10.20208 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 50.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından 14.01.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000,-TL nominal değerli, 728 gün vadeli, ISIN kodu TRSBOLU12115 olan özel sektör tahvili ihracının 3.kupon ödemesi 15.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 4.kupon ödemesinin yatırımcı hesaplarına ödenme tarihi 14.01.2020 olup bu ödemeye ilişkin kupon faiz oranı %4,3981 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793385BIST