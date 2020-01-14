***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2020 20:04
***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSBOLU12115 ISIN KODLU ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 4.KUPON ÖDEMESİ VE 5.KUPON FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSBOLU12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2018
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019 6,6338 26,61 29,39 3.316.900 Evet
2 16.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 6,9668 27,64 30,63 3.483.400 Evet
3 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 6,215 24,93 27,36 3.107.500 Evet
4 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 4,3981 17,64 18,84 2.199.050 Evet
5 14.04.2020 13.04.2020 14.04.2020 3,2725 13,13 13,79 1.636.250
6 14.07.2020 13.07.2020 14.07.2020
7 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020
8 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 50.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından 14.01.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000,-TL nominal değerli, 728 gün vadeli, ISIN kodu TRSBOLU12115 olan özel sektör tahvili ihracının 4.kupon ödemesi 14.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 5.kupon ödemesinin yatırımcı hesaplarına ödenme tarihi 14.04.2020 olup bu ödemeye ilişkin kupon faiz oranı %3,2725 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812584
BIST