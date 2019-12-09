BOLUC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6172
|7,6554
|% 0,47
|Frank
|5,8531
|5,8883
|% 0,53
|Riyal
|1,5448
|1,5525
|% 0,41
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-0,97
|Altın Gr.
|273
|273
|1,03
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|Yarım
|871
|894
|4,45
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,20
Seans Raporu
- 11:40ARMDA Yüzde -5.93 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 297 adet işlem
- 11:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -752, 84 kaybederek (% -0.57 ) 132, 082
- 11:38XU100 Endeks 108, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 704.00 milyon TL de
- 11:38SMART Yüzde -19.96 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 687 adet işlem
- 11:37FONET Yüzde -10.63 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 070 adet işlem