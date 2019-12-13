BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa Genel Müdürlüğü DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay Piyasasında Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören payların 02/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni pazar ve grup dağılımı, pazar grubu değişen payların eski ve yeni pazarlarını/gruplarını gösteren fark listesi ve BIST 100 Endeksinin Oluşturulmasında Kullanılacak Ek Paylar Listesine ilişkin 2019/78 sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803461BIST