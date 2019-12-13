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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu

13.12.2019 18:25
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu )

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Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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13/12/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Pay Piyasasında Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören payların 02/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni pazar ve grup dağılımı,  pazar grubu değişen payların eski ve yeni pazarlarını/gruplarını gösteren fark listesi ve BIST 100 Endeksinin Oluşturulmasında Kullanılacak Ek Paylar Listesine ilişkin 2019/78 sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası duyurusu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803461


BIST




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110.018
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATAGY 4,61 9.063.048 % 14,96  
BURVA 5,59 8.986.309 % 14,55  
QNBFL 61,60 3.550.756 % 12,00  
TIRE 3,30 348.909.659 % 11,49  
QNBFB 27,32 6.487.602 % 10,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7363 7,7751 % 1,67  
Frank 5,8865 5,9219 % 0,53  
Riyal 1,5467 1,5545 % 0,50  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 4,94  
Altın Gr. 276 276 2,38  
Cumhuriyet 1.821 1.849 4,00  
Tam 1.815 1.860 -2,30  
Yarım 877 900 -1,11  
Çeyrek 440 450 -0,55  
Gümüş.Ons 16,90 16,94 -0,04  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,01  
B. Petrol 65,08 65,08 0,88  
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