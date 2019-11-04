BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2019 yılı Ekim ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796434BIST