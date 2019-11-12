BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.11.2019 16:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem görmekte olan BIST Banka ve BIST Sınai endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde işlem hacimlerinin düşük seyretmesi ve yeni pay endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılacak olması sebepleriyle, yeni vade ayları işleme açılmayacaktır.
Önemle duyurulur.
Saygılarımızla,
VİOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798472
BIST
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.047,60
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0162
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
18:056,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
18:05272,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,04
|Açılış
|: 272,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% 0,40
|
|Frank
|5,7941
|5,8290
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5285
|1,5362
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|7,25
|
|Altın Gr.
|272
|272
|2,04
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,04
|