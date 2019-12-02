BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2019 yılı içinde unvanı değişen Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni işlem kodu DMK olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801302BIST