BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.01.2020 18:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Sardes Kıymetli Madenler A.Ş.'ye (Üye kodu: WWP) Bakanlık (Mülga Hazine Müsteşarlığı) tarafından Borsamız Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem yapmak üzere verilmiş olan faaliyet izninin anılan şirketin talebi üzerine iptal edildiği bildirilmiş olup Şirketin Borsamızdaki faaliyetleri 19/12/2019 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808042
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:05300,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,26
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8336
|7,8729
|% 0,60
|
|Frank
|6,1411
|6,1781
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5860
|1,5940
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|19,26
|
|Altın Gr.
|301
|301
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,02
|
|B. Petrol
|68,86
|68,86
|0,26
|
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