BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Sardes Kıymetli Madenler A.Ş.'ye (Üye kodu: WWP) Bakanlık (Mülga Hazine Müsteşarlığı) tarafından Borsamız Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem yapmak üzere verilmiş olan faaliyet izninin anılan şirketin talebi üzerine iptal edildiği bildirilmiş olup Şirketin Borsamızdaki faaliyetleri 19/12/2019 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808042BIST