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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

20.01.2020 12:12
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 31/12/2019 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen  Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret A.Ş. (Üye kodu:VAJ) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösterecektir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813517


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Altın Gr. 296 296 1,38  
Cumhuriyet 1.960 1.990 17,00  
Tam 1.950 1.999 8,68  
Yarım 943 967 4,20  
Çeyrek 473 484 2,10  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 65,22 65,22 0,37  
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