BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:XTB), Borsamız Yönetim Kurulunun 14/01/2020 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814641BIST