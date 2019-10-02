BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarQinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Borsamıza gönderdiği 02/10/2019 tarihli yazısı ile 03/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Qinvest Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon" un unvanının, dönüşüm nedeniyle "Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest Fon" olarak değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "KSD" kodunun kullanılmasına devam edilecektir.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789614BIST