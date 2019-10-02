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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

02.10.2019 15:38
GÜNCEL HABERLER

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02/10/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

          
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Borsamıza gönderdiği 02/10/2019 tarihli yazısı ile 03/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Qinvest Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon" un unvanının, dönüşüm nedeniyle "Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest Fon" olarak değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "KSD" kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
  
  
      
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