BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.10.2019 15:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Borsamıza gönderdiği 02/10/2019 tarihli yazısı ile 03/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Qinvest Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon" un unvanının, dönüşüm nedeniyle "Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest Fon" olarak değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "KSD" kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789614
BIST
18:05103.509
En Yüksek
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18:055,7083
En Yüksek
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|: 5,7070
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,6993
18:056,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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276,53
En Düşük
271,26