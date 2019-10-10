BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %107 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon" adına yapılacak işlemler için 11/10/2019 tarihinden itibaren "IKF" kodu kullanılacaktır.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792137BIST