BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.10.2019 17:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Strateji Portföy Başak Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 15/10/2019 tarihinden itibaren "SBS" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793058
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