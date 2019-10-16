BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaqasid Portföy A.Ş.'nin kurucusu olduğu, Borsa İstanbul'da "MSH" kodu ile işlem yapan "Maqasid Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı, dönüşüm nedeniyle 17/10/2019 tarihinden itibaren "Maqasid Portföy İkinci Katılım Serbest Fon" olarak değiştirilecektir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "MSH" kodunun kullanılmasına devam edilecektir.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793539BIST