BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.10.2019 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maqasid Portföy A.Ş.'nin kurucusu olduğu, Borsa İstanbul'da "MSH" kodu ile işlem yapan "Maqasid Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı, dönüşüm nedeniyle 17/10/2019 tarihinden itibaren "Maqasid Portföy İkinci Katılım Serbest Fon" olarak değiştirilecektir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "MSH" kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793539
BIST
18:0594.137
En Yüksek
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En Yüksek
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283,02
En Düşük
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