BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.10.2019 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 21/10/2019 tarihinden itibaren "YRF" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793932
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