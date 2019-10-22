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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

22.10.2019 11:45
GÜNCEL HABERLER

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanları ve kodları yer alan fonların tasfiyelerine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine söz konusu fonların kodları iptal edilecektir.
    İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

      Bizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım  Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
    BZI

      Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım  Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
    BAA

      Bizim Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse  Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
    BKE

    Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
    AAA

    Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası  Katılım Fonu
    AYK

    Bizim Portföy İkinci  Kira Sertifikası Katılım Fonu
    BKR

    Bizim Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım  Fonu
    KTA

 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ        




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794201


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