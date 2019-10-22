BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarBizim Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanları ve kodları yer alan fonların tasfiyelerine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine söz konusu fonların kodları iptal edilecektir.İPTAL EDİLEN FON UNVANIFON KODUBizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)BZIBizim Portföy Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)BAABizim Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)BKEBizim Portföy Birinci Katılım FonuAAABizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım FonuAYKBizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım FonuBKRBizim Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım FonuKTAPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794201BIST