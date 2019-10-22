BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.10.2019 11:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanları ve kodları yer alan fonların tasfiyelerine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine söz konusu fonların kodları iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Bizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
BZI
Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
BAA
Bizim Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
BKE
Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
AAA
Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
AYK
Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
BKR
Bizim Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
KTA
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794201
BIST
13:2497.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 492,27
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.081
En Düşük
97.268
13:245,8340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0243
|Açılış
|: 5,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,8264
13:246,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0288
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4957
13:24279,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,54
|Açılış
|: 279,14
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
278,75