BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarTeb Portföy Yönetimi A.Ş. 10/10/2019 tarihli yazısı ile Teb Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/10/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIIDYING Portföy İkinci Değişken FonTEB Portföy İkinci Değişken FonIGLING Portföy Para Piyasası FonuTEB Portföy ING Bank Para Piyasası FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794240BIST