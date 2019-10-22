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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

22.10.2019 16:23
GÜNCEL HABERLER

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              
Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 10/10/2019 tarihli yazısı ile Teb Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/10/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
 
               
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    IDY
    ING Portföy İkinci Değişken Fon
    TEB Portföy İkinci Değişken Fon

    IGL
    ING Portföy Para Piyasası Fonu
    TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu

 
                  PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794240


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