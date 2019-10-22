BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.10.2019 16:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 10/10/2019 tarihli yazısı ile Teb Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/10/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
IDY
ING Portföy İkinci Değişken Fon
TEB Portföy İkinci Değişken Fon
IGL
ING Portföy Para Piyasası Fonu
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794240
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
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|Önceki Kapanış
|: 97.324
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98.367
En Düşük
97.268
18:055,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0521
|Açılış
|: 5,8320
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|Önceki Kapanış
|: 5,8270
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5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0643
|Açılış
|: 6,4850
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|Önceki Kapanış
|: 6,4950
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6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,63
|Açılış
|: 276,98
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|Önceki Kapanış
|: 279,61
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279,98
En Düşük
276,64