BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.10.2019 16:27
fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/10/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fonlar
Bünyesinde Birleşilen Fon
IGD- ING Portföy Birinci Değişken Fon
IDY-ING Portföy İkinci Değişken Fon
IGA- ING Portföy Altın Fonu
TUA- TEB Portföy Altın Fonu
IGH- ING Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TYH-TEB Portföy Hisse Senesi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
IGT- ING Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
TBT-TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794242
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0521
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0643
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,63
|Açılış
|: 276,98
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,64