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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

22.10.2019 16:27
GÜNCEL HABERLER
fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/10/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
 
                                                                                        
 
    Birleşme Nedeniyle Sona  Erecek Fonlar
    Bünyesinde Birleşilen Fon

    IGD- ING Portföy Birinci  Değişken Fon
    IDY-ING Portföy İkinci Değişken Fon

    IGA- ING Portföy Altın  Fonu
    TUA- TEB Portföy Altın Fonu

    IGH- ING Portföy Birinci  Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
      TYH-TEB Portföy Hisse Senesi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)

    IGT- ING Portföy Birinci  Borçlanma Araçları Fonu
    TBT-TEB Portföy Borçlanma  Araçları Fonu

 
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794242


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