BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. Borsamıza gönderdiği 21/10/2019 tarihli yazısı ile 23/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon" un unvanının, dönüşüm nedeniyle "Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon" olarak değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "AIG" kodunun kullanılmasına devam edilecektir.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794243BIST