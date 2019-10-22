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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

22.10.2019 16:31
GÜNCEL HABERLER

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Borsamıza gönderdiği 21/10/2019 tarihli yazısı ile 23/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon" un unvanının, dönüşüm nedeniyle "Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon" olarak değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "AIG" kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
                                  PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ     




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794243


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