BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 30/10/2019 tarihli yazısı ile AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/11/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIAVBAvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuAvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuAVGAvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuAvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795829BIST