BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.10.2019 15:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 30/10/2019 tarihli yazısı ile AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/11/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
AVB
AvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
AvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
AVG
AvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
AvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795829
BIST
15:5698.829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 137,38
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
15:565,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0134
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
15:566,3774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
15:56277,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,11
|Açılış
|: 277,27
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,56
|28.418.045
|% 13,04
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,95
|4.667.254
|% 12,32
|
|DITAS
|9,05
|12.320.385
|% 12,14
|
|KNFRT
|7,63
|14.704.904
|% -11,38
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|METRO
|2,94
|34.552.582
|% -5,77
|
|GUSGR
|1,75
|17.969.574
|% -5,41
|
|ADEL
|11,39
|1.740.414
|% -5,24
|
|THYAO
|11,65
|445.481.582
|% 0,17
|
|FENER
|15,86
|223.262.186
|% 3,93
|
|GARAN
|9,26
|199.252.041
|% 0,33
|
|AKBNK
|6,98
|192.259.397
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,57
|188.452.101
|% -1,91
|
|ISFIN
|2,57
|188.452.101
|% -1,91
|
|AVGYO
|1,23
|64.464.166
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,18
|89.685.266
|% -0,46
|
|IHLAS
|0,57
|22.004.494
|% -1,72
|
|THYAO
|11,65
|445.481.582
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,66
|
|Frank
|5,7662
|5,8010
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|13,08
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,83
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.827
|1.873
|11,25
|
|Yarım
|883
|906
|5,43
|
|Çeyrek
|443
|453
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|59,88
|59,88
|-0,36
|
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