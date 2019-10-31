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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

31.10.2019 15:24
GÜNCEL HABERLER

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                  
AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 30/10/2019 tarihli yazısı ile AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/11/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
                   
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    AVB
    AvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Uzun  Vadeli Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım  Fonu
    AvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Uzun  Vadeli Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

    AVG
    AvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Kamu Dış  Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
    AvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Dış  Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

 
                                                                PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795829


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AVTUR 1,56 28.418.045 % 13,04  
INFO 5,50 1.375 % 12,94  
BOYP 15,95 4.667.254 % 12,32  
DITAS 9,05 12.320.385 % 12,14  
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Sterlin 7,3782 7,4152 % 0,66  
Frank 5,7662 5,8010 % 0,50  
Riyal 1,5186 1,5262 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.509 1.509 13,08  
Altın Gr. 277 277 2,83  
Cumhuriyet 1.835 1.863 8,00  
Tam 1.827 1.873 11,25  
Yarım 883 906 5,43  
Çeyrek 443 453 2,72  
Gümüş.Ons 18,06 18,11 0,22  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,05  
B. Petrol 59,88 59,88 -0,36  
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