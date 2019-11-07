BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.11.2019 11:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/11/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 08/11/2019 tarihinden itibaren "TDT" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797153
BIST
14:33102.763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.618,98
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:335,7428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0065
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:336,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:33273,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,80
|Açılış
|: 273,87
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,19
|8.544.743
|% 13,12
|
|KLNMA
|64,25
|97.457.116
|% 12,72
|
|TGSAS
|3,46
|18.782.159
|% 9,15
|
|MRDIN
|6,10
|29.072.080
|% 8,35
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|KPHOL
|2,50
|59.141
|% -7,41
|
|DOKTA
|31,50
|152.584
|% -4,55
|
|KSTUR
|18,76
|3.720
|% -3,89
|
|TTKOM
|6,58
|119.455.085
|% 2,81
|
|TKFEN
|17,91
|105.381.170
|% 3,95
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|PGSUS
|62,40
|93.803.103
|% 0,08
|
|HALKB
|5,48
|78.627.418
|% 1,67
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|SMART
|2,83
|47.709.425
|% 8,02
|
|OSTIM
|1,15
|9.706.754
|% 0,88
|
|AVOD
|1,63
|13.382.978
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|12.829.112
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3595
|7,3964
|% -0,13
|
|Frank
|5,7682
|5,8029
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-9,36
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.808
|1.853
|-11,49
|
|Yarım
|874
|896
|-5,56
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,85
|
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