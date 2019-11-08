BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,35
|242.274.218
|% 17,54
|IHGZT
|2,99
|8.079.711
|% 15,00
|RYGYO
|2,00
|4.848.280
|% 12,36
|MRGYO
|0,89
|16.718.472
|% 11,25
|BURVA
|5,33
|5.057.333
|% 10,58
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% 0,15
|Frank
|5,7606
|5,7953
|% 0,11
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,63
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,35
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|Tam
|1.785
|1.829
|-26,82
|Yarım
|863
|885
|-12,97
|Çeyrek
|433
|442
|-6,49
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,24
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,05
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,91
Seans Raporu
- 16:40VERUS Yüzde -13.33 oranında düşüşle 15.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 944 adet işlem
- 16:38GEDZA Yüzde -7.77 oranında düşüşle 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 025 adet işlem
- 16:37CMENT Yüzde -4.71 oranında düşüşle 12.54 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 912 adet işlem
- 16:36 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, FROTO, KOZAL
- 16:36XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -213, 24 kaybederek (% -0.21 ) 99, 366