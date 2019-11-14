BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/11/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu "Fiba Portföy Birinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 15/11/2019 tarihinden itibaren "FSF" kodu kullanılacaktır.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798816BIST