BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/11/209Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 22/11/2019 tarihinden itibaren "DPI" kodu kullanılacaktır.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799912BIST