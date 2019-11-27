BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/11/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/11/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonlarBünyesinde Birleşilen FonAZE- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuAZL-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuALL- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuAMP- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800593BIST