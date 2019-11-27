GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

27.11.2019 16:48
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/11/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                  
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş' nin kurucusu bulunduğu fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 02/12/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
 
                                                                                        
 
 
    Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fonlar
    Bünyesinde Birleşilen Fon

    AZE- Allianz Hayat ve  Emeklilik A.Ş Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
    AZL-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası  Emeklilik Yatırım Fonu

    ALL- Allianz Yaşam ve Emeklilik  A.Ş Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
    AMP- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası  Emeklilik Yatırım Fonu

 
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800641


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05105.844
Değişim :  -0,13% |  -138,97
Açılış :  105.936  
Önceki Kapanış :  105.983  
En Yüksek
106.431 En Düşük
105.395
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 8,54 23.066.154 % 19,11  
HUBVC 13,59 60.984.065 % 14,68  
SANFM 2,74 8.618.558 % 14,64  
ASUZU 12,22 166.555.240 % 13,25  
AFYON 5,29 303.786.270 % 10,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4197 7,4569 % 0,42  
Frank 5,7623 5,7970 % 0,12  
Riyal 1,5364 1,5441 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.456 -6,64  
Altın Gr. 270 270 -0,70  
Cumhuriyet 1.792 1.819 6,00  
Tam 1.784 1.829 5,78  
Yarım 862 885 2,80  
Çeyrek 432 442 1,39  
Gümüş.Ons 16,97 17,02 -0,11  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 -0,02  
B. Petrol 63,33 63,33 0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru