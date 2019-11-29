BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.11.2019 14:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/11/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 02/12/2019 tarihinden itibaren "YOP" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800972
BIST
16:32106.766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -359,73
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:325,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:326,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0212
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:32269,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,84
|Açılış
|: 269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,07
|159.087.787
|% 17,29
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|QNBFL
|62,30
|5.054.860
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|104.638.665
|% 11,02
|
|AVTUR
|1,73
|11.934.626
|% 10,19
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,53
|20.310.281
|% -4,63
|
|NETAS
|12,63
|50.403.564
|% -3,81
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|DERAS
|2,86
|17.371.446
|% -3,70
|
|THYAO
|13,65
|1.028.839.136
|% -1,23
|
|GARAN
|10,07
|319.447.127
|% -0,20
|
|EREGL
|7,99
|273.315.065
|% 1,52
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,37
|211.658.221
|% -0,42
|
|GSRAY
|1,91
|194.949.936
|% 4,37
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,37
|211.658.221
|% -0,42
|
|BSOKE
|1,31
|104.638.665
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.028.839.136
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3962
|7,4333
|% -0,25
|
|Frank
|5,7269
|5,7614
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,39
|
|Yarım
|860
|883
|-1,15
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
Seans Raporu
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16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -508, 58 kaybederek (% -0.39 ) 131, 258
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Endeks 106, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 6, 005.00 milyon TL de
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16:47ARENA
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 306 adet işlem
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16:46DERAS
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 957, 060 adet işlem