BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarTeb Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/12/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon UnvanıFon KoduTeb Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNITeb Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz)Özel FonTIPPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801549BIST