BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.12.2019 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/12/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Teb Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon
TNI
Teb Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz)Özel Fon
TIP
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801549
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3914
En Düşük
6,3484
18:05273,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,40
|Açılış
|: 273,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
274,36
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4580
|7,4954
|% 0,60
|
|Frank
|5,8081
|5,8431
|% 0,66
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|16,36
|
|Altın Gr.
|274
|274
|3,46
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|61,03
|61,03
|0,11
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 107, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 10, 614.00 milyon TL de
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