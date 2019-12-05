BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarActus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu, Borsa İstanbul'da "ACY" fon kodu ile işlem yapan "Actus Portföy 2019 Yatırım Dönemli Değişken Fon"un unvanı, SPK'nın 21/11/2019 tarihli ve 12233903-305.04-E.14704 sayılı yazısına istinaden 16/12/2019 tarihinden itibaren "Actus Portföy 2020 Yatırım Dönemli Değişken Fon" olarak değiştirilecektir. Söz konusu fon kodu (ACY) ise aynı kalacaktır.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802046BIST