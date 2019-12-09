BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.12.2019 11:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 10/12/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Azimut Portföy BB Serbest (Döviz) Özel Fon
PBB
Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon
TSP
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802521
BIST
14:37108.823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -46,29
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:375,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0176
|Açılış
|: 5,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:376,4289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:37272,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,98
|Açılış
|: 272,78
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,47
|5.809.044
|% 14,64
|
|CEMAS
|1,58
|108.803.038
|% 12,86
|
|GLRYH
|2,47
|25.262.011
|% 12,27
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.572.772
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|OYLUM
|5,29
|11.690.668
|% -7,03
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|THYAO
|13,85
|733.005.072
|% 0,95
|
|ISFIN
|3,18
|361.600.265
|% 4,26
|
|ASELS
|19,63
|344.459.484
|% 1,45
|
|TUPRS
|122,90
|247.051.584
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,50
|216.539.879
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.539.879
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,81
|99.775.992
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,18
|361.600.265
|% 4,26
|
|IHLGM
|0,89
|82.755.696
|% 4,71
|
|CEMAS
|1,58
|108.803.038
|% 12,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6104
|7,6485
|% 0,38
|
|Frank
|5,8300
|5,8651
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5414
|1,5492
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|