BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 10/12/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon UnvanıFon KoduAzimut Portföy BB Serbest (Döviz) Özel FonPBBAzimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel FonTSPPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802521BIST