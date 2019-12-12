BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.12.2019 11:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy GM Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 13/12/2019 tarihinden itibaren "GMP" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803149
BIST
12:17109.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.196,15
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.156
En Düşük
108.556
12:175,7963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7931
12:176,4548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4499
12:17274,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,58
|Açılış
|: 274,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,41
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,70
|9.894.959
|% 14,86
|
|TIRE
|2,82
|106.090.877
|% 14,17
|
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|
|ASLAN
|43,70
|27.631.706
|% 9,20
|
|FORMT
|3,74
|90
|% -15,00
|
|MAALT
|52,65
|14.639.167
|% -13,19
|
|OLMIP
|6,90
|113.553
|% -12,88
|
|VERUS
|16,46
|17.536.528
|% -10,54
|
|AVGYO
|1,47
|18.533.548
|% -9,82
|
|THYAO
|13,81
|625.394.342
|% 1,62
|
|PETKM
|3,62
|389.807.406
|% 0,84
|
|ASELS
|19,57
|254.320.799
|% 2,30
|
|PGSUS
|81,55
|140.126.797
|% -0,18
|
|TIRE
|2,82
|106.090.877
|% 14,17
|
|PETKM
|3,62
|389.807.406
|% 0,84
|
|THYAO
|13,81
|625.394.342
|% 1,62
|
|YYAPI
|0,55
|23.932.105
|% 3,77
|
|TIRE
|2,82
|106.090.877
|% 14,17
|
|EKGYO
|1,51
|57.863.266
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6331
|7,6713
|% -0,05
|
|Frank
|5,8785
|5,9139
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5408
|1,5486
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,57
|
|Altın Gr.
|274
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|4,00
|
|Tam
|1.811
|1.857
|2,55
|
|Yarım
|875
|898
|1,23
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|0,36
|