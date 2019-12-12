BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.12.2019 11:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Deniz Portföy Cömert Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 13/12/2019 tarihinden itibaren "DCP" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803155
BIST
12:15109.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.164,28
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.156
En Düşük
108.556
12:155,7955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0044
|Açılış
|: 5,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7931
12:156,4542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0079
|Açılış
|: 6,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4499
12:15274,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,60
|Açılış
|: 274,50
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,41
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,70
|9.851.350
|% 14,86
|
|TIRE
|2,78
|100.274.238
|% 12,55
|
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|
|MZHLD
|8,18
|3.329
|% 9,07
|
|FORMT
|3,74
|90
|% -15,00
|
|MAALT
|52,75
|14.594.233
|% -13,03
|
|OLMIP
|6,90
|113.553
|% -12,88
|
|VERUS
|16,48
|17.311.963
|% -10,43
|
|AVGYO
|1,47
|18.514.850
|% -9,82
|
|THYAO
|13,82
|620.057.845
|% 1,69
|
|PETKM
|3,63
|389.614.081
|% 1,11
|
|ASELS
|19,58
|252.588.639
|% 2,35
|
|PGSUS
|81,60
|139.476.917
|% -0,12
|
|TIRE
|2,78
|100.274.238
|% 12,55
|
|PETKM
|3,63
|389.614.081
|% 1,11
|
|THYAO
|13,82
|620.057.845
|% 1,69
|
|YYAPI
|0,55
|23.784.930
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,50
|57.659.562
|% 1,35
|
|TIRE
|2,78
|100.274.238
|% 12,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6346
|7,6729
|% -0,03
|
|Frank
|5,8793
|5,9148
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5411
|1,5489
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-2,47
|
|Altın Gr.
|274
|275
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|4,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|2,47
|
|Yarım
|875
|898
|1,19
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,86
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,01
|64,01
|0,29
|