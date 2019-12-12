BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarCigna Finans A.Ş 09/12/2020 tarihli yazısı ile Cigna Finans Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 02/01/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANICGECigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuCHMCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuCHNCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Birinci Değişken Emeklilik Yatırım FonuCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803174BIST