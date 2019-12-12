BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.12.2019 13:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cigna Finans A.Ş 09/12/2020 tarihli yazısı ile Cigna Finans Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 02/01/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
CGE
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
CHM
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
CHN
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803174
BIST
18:00110.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.171,12
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
18:005,7732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0267
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:006,4258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0363
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:00272,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -2,62
|Açılış
|: 272,48
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,35
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.956.447
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.703.515
|% 19,80
|
|DOAS
|11,16
|205.776.980
|% 17,35
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.670
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,40
|39.998.844
|% -14,11
|
|HURGZ
|1,04
|4.794.373
|% -14,05
|
|MAALT
|52,80
|23.573.860
|% -12,94
|
|OLMIP
|7,10
|546.076
|% -10,35
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|ASELS
|19,54
|669.298.040
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|GARAN
|10,55
|554.975.333
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.136.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.455.968
|% 1,89
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5651
|7,6030
|% -0,94
|
|Frank
|5,8384
|5,8735
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5344
|1,5421
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-3,79
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,92
|