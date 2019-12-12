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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.12.2019 13:59
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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12/12/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                    
Cigna Finans A.Ş 09/12/2019 tarihli yazısı ile Cigna Finans Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 02/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
               
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    CGE
    Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş  Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
    Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş  Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

    CHM
    Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş  İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
    Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş  Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    CHN
    Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş  Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş  Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 
 
                                                                PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803176


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Frank 5,8378 5,8730 % -0,71  
Riyal 1,5345 1,5422 % -0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.468 -7,54  
Altın Gr. 272 272 -2,62  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,82 16,85 -0,03  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,03  
B. Petrol 64,78 64,78 1,06  
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