BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yönetimi A.Ş' nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/12/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktırBirleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonTZE-Ziraat Portföy BİST-30 Endeksi Hisse Senesi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TZD-Ziraat Portföy Hisse Senesi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TZK-Zirrat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)TZF-Ziraat Portföy Katılım FonuZPE-Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ZBT-Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuTZT-Ziraat Portföy Borçlanma Araçları FonuZBK-Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803257BIST