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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

13.12.2019 09:01
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                    
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş' nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/12/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır
                                                                                        
 
 
 
    Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
    Bünyesinde Birleşilen Fon

    TZE-Ziraat Portföy BİST-30  Endeksi Hisse Senesi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
       
TZD-Ziraat Portföy  Hisse Senesi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    TZK-Zirrat Portföy Temettü  Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

    TZF-Ziraat Portföy Katılım  Fonu
    ZPE-Ziraat Portföy Katılım  Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    ZBT-Ziraat Portföy Özel  Sektör Borçlanma Araçları Fonu
       
TZT-Ziraat Portföy  Borçlanma Araçları Fonu

    ZBK-Ziraat Portföy Orta  Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

 
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803257


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TIRE 3,31 144.569.288 % 11,82  
HURGZ 1,20 2.664.232 % 11,11  
NIBAS 6,65 33 % 10,83  
UZERB 3,21 61.818 % 9,93  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7270 7,7657 % 1,55  
Frank 5,8582 5,8934 % 0,04  
Riyal 1,5376 1,5453 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.472 1.473 2,58  
Altın Gr. 274 274 0,25  
Cumhuriyet 1.813 1.841 -4,00  
Tam 1.806 1.851 -12,00  
Yarım 873 895 -5,80  
Çeyrek 438 448 -2,90  
Gümüş.Ons 16,95 16,98 0,00  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,00  
B. Petrol 64,81 64,81 0,61  
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