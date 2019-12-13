BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.12.2019 09:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş' nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/12/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
Bünyesinde Birleşilen Fon
TZE-Ziraat Portföy BİST-30 Endeksi Hisse Senesi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TZD-Ziraat Portföy Hisse Senesi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TZK-Zirrat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
TZF-Ziraat Portföy Katılım Fonu
ZPE-Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ZBT-Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
TZT-Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu
ZBK-Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803257
BIST
12:11111.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.141,80
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.268
En Düşük
110.680
12:115,7843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:116,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:11273,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,35
|Açılış
|: 273,96
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,60
|4.489.531
|% 14,75
|
|TIRE
|3,31
|144.569.288
|% 11,82
|
|HURGZ
|1,20
|2.664.232
|% 11,11
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,98
|13.192.761
|% -14,66
|
|USAK
|1,82
|31.626.108
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,36
|13.105.752
|% -9,33
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|510.401.565
|% 0,43
|
|GARAN
|10,79
|174.009.024
|% 1,98
|
|ASELS
|19,69
|170.724.045
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,22
|163.182.800
|% 3,21
|
|TIRE
|3,31
|144.569.288
|% 11,82
|
|KRDMD
|2,46
|138.039.477
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,22
|163.182.800
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,52
|77.184.301
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.783.584
|% 1,22
|
|IHLAS
|0,80
|37.616.263
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7270
|7,7657
|% 1,55
|
|Frank
|5,8582
|5,8934
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5376
|1,5453
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.851
|-12,00
|
|Yarım
|873
|895
|-5,80
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|0,61
|