BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş' nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen iki fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/12/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonHHL- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuHHP-Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803282BIST