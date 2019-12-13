BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.12.2019 09:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş' nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen iki fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/12/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
Bünyesinde Birleşilen Fon
HHL- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
HHP-Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803282
BIST
12:10111.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.077,17
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:105,7844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:106,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:10273,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,37
|Açılış
|: 273,95
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,61
|4.629.283
|% 14,96
|
|TIRE
|3,31
|146.751.599
|% 11,82
|
|BURCE
|5,99
|14.187.121
|% 10,93
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|HURGZ
|1,19
|2.703.702
|% 10,19
|
|GLRYH
|1,98
|13.334.951
|% -14,66
|
|USAK
|1,83
|33.255.080
|% -12,44
|
|ETYAT
|1,34
|13.788.481
|% -10,67
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|517.260.664
|% 0,43
|
|ISFIN
|3,26
|183.589.060
|% 4,49
|
|GARAN
|10,79
|175.210.436
|% 1,98
|
|ASELS
|19,70
|172.068.974
|% 0,87
|
|TIRE
|3,31
|146.751.599
|% 11,82
|
|ISFIN
|3,26
|183.589.060
|% 4,49
|
|KRDMD
|2,46
|138.753.099
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,51
|77.375.316
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,80
|38.078.237
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,48
|116.855.818
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7214
|7,7601
|% 1,47
|
|Frank
|5,8586
|5,8939
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5378
|1,5455
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,67
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.852
|-11,14
|
|Yarım
|873
|896
|-5,38
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,69
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|0,61
|