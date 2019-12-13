BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarStrateji Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu fonların birleşmesine ilişkin 13/12/2019 tarihli ve 803279 sayılı duyurumuzda bünyesinde birleşilen fon kodu sehven STI olarak ifade edilmiştir. Doğrusu aşağıdaki tabloda da belirtildiği gibi ST1 olacak, Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/12/2019 tarihinden itibaren bu fon kodu (ST1) kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonSTH- Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)ST1-Streteji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803382BIST