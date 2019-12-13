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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

13.12.2019 14:09
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    
 
 
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu  olduğu fonların birleşmesine ilişkin 13/12/2019 tarihli ve 803279 sayılı duyurumuzda bünyesinde birleşilen fon kodu sehven  STI olarak ifade edilmiştir. Doğrusu aşağıdaki tabloda da belirtildiği gibi ST1 olacak, Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/12/2019 tarihinden itibaren bu fon kodu (ST1) kullanılacaktır.
 
                                                                                        
 
 
    Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
    Bünyesinde Birleşilen Fon

    STH- Strateji Portföy  İkinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
    ST1-Streteji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu  (Hisse Senedi Yoğun Fon)

 
 
                  
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803382


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Tam 1.810 1.856 -7,17  
Yarım 875 898 -3,46  
Çeyrek 439 449 -1,73  
Gümüş.Ons 16,91 16,95 -0,04  
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