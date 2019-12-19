BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy A.Ş. 18/12/2019 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 19/12/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIUCGAk Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş. Sampaş Holding Özel Gayrimenkul Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804330BIST