GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

20.12.2019 13:39
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/12/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                    
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen iki fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 23/12/2019 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
 
                                                                                        
 
 
    Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
    Bünyesinde Birleşilen Fon

    VGL- Vakıf Emeklilik ve  Hayat A.Ş.Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu
    VEL-Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.Para Piyasası  Emeklilik Yatırım Fonu

 
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804526


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:01111.035
Değişim :  0,39% |  435,45
Açılış :  111.041  
Önceki Kapanış :  110.599  
En Yüksek
111.636 En Düşük
110.966
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 1,04 7.016.242 % 13,04  
ESCOM 1,38 4.507.033 % 12,20  
IPEKE 7,78 411.199.874 % 11,14  
BALAT 0,66 79.167 % 10,00  
DARDL 3,38 1.035.764 % 9,74  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6829 7,7215 % -0,37  
Frank 6,0114 6,0477 % -0,70  
Riyal 1,5735 1,5814 % -0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.478 -1,09  
Altın Gr. 281 281 -1,47  
Cumhuriyet 1.864 1.892 -5,00  
Tam 1.855 1.901 -4,72  
Yarım 897 920 -2,28  
Çeyrek 450 460 -1,15  
Gümüş.Ons 17,05 17,08 -0,01  
Gümüş Gr. 3,24 3,25 -0,02  
B. Petrol 66,32 66,32 -0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru