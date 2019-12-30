BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş 26/12/2019 tarihli yazısı ile AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 02/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIAVKAvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuAvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805787BIST