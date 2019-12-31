BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 02/01/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonVEA-Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVEY-Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVEC-Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım FonuVGD-Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806113BIST