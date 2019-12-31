BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 27/12/2019 tarihli yazısı ile Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 02/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIGHTGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş.İkinci Değişken Emeklilik Yatırım FonuGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım FonuGHOGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım FonuGKBGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806115BIST