BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/01/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş 31/12/2019 tarihli yazısı ile Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 02/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIFESFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım FonuFiba Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım FonuEIEFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım FonuFiba Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Atak Değişken Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806767BIST