BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/01/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. 02/01/2020 tarihli yazısı ile BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 03/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIBNBBNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.İkinci Değişken Emeklilik Yatırım FonuBNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806997BIST