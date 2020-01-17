BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.01.2020 14:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/01/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy IRF Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 20/01/2020 tarihinden itibaren "PRF" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813366
BIST
17:24121.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 253,98
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:245,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0362
|Açılış
|: 64,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 64,6200
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:246,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:243,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,42
|
|Önceki Kapanış
|: 3,39
|
3,44
En Düşük
3,38
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.565.720
|% 18,79
|
|DERIM
|9,21
|24.992.674
|% 16,14
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.023.299
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.780.681.527
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|508.501.924
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,83
|325.641.904
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,64
|282.069.038
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.101.066
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6608
|7,6993
|% 0,35
|
|Frank
|6,0596
|6,0961
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5652
|1,5731
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:38OLMIP
Yüzde 5.21 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 804 adet işlem
-
17:36XU100
Endeks 121, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 981.00 milyon TL de
-
17:36DURDO
Yüzde 5.41 oranında artışla 19.47 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 392 adet işlem
-
17:32ACSEL
Yüzde 4.35 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 882, 783 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TKFEN, TUPRS