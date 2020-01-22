GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

22.01.2020 14:10
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/01/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              
Garanti  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 23/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Unvanı
    Fon Kodu

    Garanti  Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon
    GGP

    Garanti  Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Özel Fon
    GGA

    Garanti  Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon
    GGD

    Garanti  Portföy ARK Serbest (Döviz) Özel Fon
    GGB

 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813959


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:15123.567
Değişim :  0,01% |  11,23
Açılış :  124.216  
Önceki Kapanış :  123.556  
En Yüksek
124.537 En Düşük
123.067
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENGD 2,71 24.371.170 % 15,81  
DOKTA 60,95 126.527 % 15,00  
BURCE 8,15 2.596.607 % 14,95  
BURVA 23,00 296.225 % 14,31  
VAKKO 6,31 29.131.310 % 13,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7339 7,7727 % 0,21  
Frank 6,0815 6,1182 % -0,34  
Riyal 1,5765 1,5844 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.559 -0,70  
Altın Gr. 297 297 0,01  
Cumhuriyet 1.967 1.996 9,00  
Tam 1.960 2.009 12,57  
Yarım 947 972 6,08  
Çeyrek 475 486 3,04  
Gümüş.Ons 17,81 17,86 0,02  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,01  
B. Petrol 64,25 64,25 -0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru