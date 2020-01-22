BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.01.2020 14:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/01/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 23/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Garanti Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon
GGP
Garanti Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Özel Fon
GGA
Garanti Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon
GGD
Garanti Portföy ARK Serbest (Döviz) Özel Fon
GGB
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813959
BIST
14:15123.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 11,23
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
14:155,9332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
14:156,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
14:15297,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 297,27
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,71
|24.371.170
|% 15,81
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.596.607
|% 14,95
|
|BURVA
|23,00
|296.225
|% 14,31
|
|VAKKO
|6,31
|29.131.310
|% 13,90
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|BERA
|4,37
|124.741.950
|% -7,22
|
|THYAO
|14,87
|953.505.937
|% -0,07
|
|IPEKE
|9,85
|705.548.192
|% 11,80
|
|HALKB
|7,10
|671.768.253
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,08
|553.033.484
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|476.843.714
|% -0,24
|
|KRDMD
|3,08
|553.033.484
|% -1,60
|
|ALBRK
|1,77
|305.509.344
|% 1,72
|
|PETKM
|4,08
|476.843.714
|% -0,24
|
|HALKB
|7,10
|671.768.253
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,22
|93.882.375
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7339
|7,7727
|% 0,21
|
|Frank
|6,0815
|6,1182
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5765
|1,5844
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-0,70
|
|Altın Gr.
|297
|297
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.996
|9,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,57
|
|Yarım
|947
|972
|6,08
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,34
|
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