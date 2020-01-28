BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.01.2020 15:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/01/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Qinvest Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
PDF
Qinvest Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
PDD
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814801
BIST
15:56120.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,39
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:565,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:566,5474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,5360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:56300,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,89
|Açılış
|: 300,70
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.387.978
|% 19,92
|
|ARENA
|12,30
|22.481.657
|% 17,14
|
|DGGYO
|6,87
|23.574.786
|% 17,04
|
|VKING
|4,47
|7.695.393
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.451.550
|% 14,58
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|RYSAS
|9,83
|11.377.935
|% -14,60
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|HUBVC
|41,54
|31.229.579
|% -9,10
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|THYAO
|14,24
|1.293.014.949
|% 0,99
|
|PETKM
|4,09
|477.943.212
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,96
|444.748.429
|% 0,00
|
|ASELS
|23,44
|374.547.335
|% 0,09
|
|ISGYO
|1,84
|352.702.177
|% 2,22
|
|ISGYO
|1,84
|352.702.177
|% 2,22
|
|KRSTL
|2,13
|329.200.053
|% 12,11
|
|KRDMD
|2,96
|444.748.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|197.328.249
|% 0,00
|
|KARSN
|1,72
|201.783.965
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7086
|7,7473
|% -0,37
|
|Frank
|6,0881
|6,1247
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-9,03
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.981
|2.031
|-13,95
|
|Yarım
|958
|982
|-6,74
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,11
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