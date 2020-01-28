BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.01.2020 16:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/01/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi A.Ş. 24/01/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 29/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
KTU
KT Portföy Üçüncü Katılım Serbest Fon
KT Portföy NEOVA Katılım Serbest Özel Fon
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814805
BIST
15:57120.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -59,00
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:575,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:576,5481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:57300,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,71
|Açılış
|: 300,88
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.388.580
|% 19,92
|
|ARENA
|12,30
|22.873.071
|% 17,14
|
|DGGYO
|6,83
|24.242.836
|% 16,35
|
|VKING
|4,47
|7.699.192
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.604.170
|% 14,58
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|RYSAS
|9,83
|11.394.646
|% -14,60
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|HUBVC
|41,54
|31.340.496
|% -9,10
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|THYAO
|14,24
|1.300.702.402
|% 0,99
|
|PETKM
|4,11
|481.349.238
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,96
|444.881.123
|% 0,00
|
|ASELS
|23,46
|375.436.842
|% 0,17
|
|ISGYO
|1,85
|352.728.956
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|352.728.956
|% 2,78
|
|KRSTL
|2,14
|329.400.828
|% 12,63
|
|KRDMD
|2,96
|444.881.123
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|197.462.160
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|201.904.881
|% 4,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7106
|7,7493
|% -0,34
|
|Frank
|6,0895
|6,1262
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-8,74
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-15,50
|
|Yarım
|957
|982
|-7,49
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,80
|58,80
|0,22
|
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