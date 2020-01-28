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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

28.01.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/01/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

        
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 29/01/2020 tarihinden itibaren "FSK" kodu kullanılacaktır.
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ     




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814856


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VKING 4,47 7.787.426 % 14,91  
METUR 2,20 14.917.583 % 14,58  
GRNYO 1,73 62.940.015 % 14,57  
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Riyal 1,5791 1,5871 % -0,04  
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